МО РФ: 14-я мехбригада ВСУ потеряла более 2 тысяч человек в боях в районе Соледара

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В боях под Соледаром 14-я мехбригада ВСУ потеряла более двух тысяч человек, оставшиеся бойцы выведены в тыловые районы, заявил на брифинге 12 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Между тем, потери 56-й мотопехотной бригады в живой силе превысили 70% списочной численности после ударов ВКС России в районах населенных пунктов Опытное и Невельское в ДНР. Как утверждает представитель российского военного ведомства, все военнослужащие 23-го батальона этой бригады покинули боевые позиции и направились в тыловые районы.