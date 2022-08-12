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«Выполнил пуск»: летчик Су-35 ВКС РФ рассказал об уничтожении истребителя ВСУ

Павел Кольцов
07:57 12.08.2022
Летчик атаковал самолет противника, прикрывая работу наших бомбардировщиков в зоне специальной военной операции.
«Выполнил пуск»: летчик Су-35 ВКС РФ рассказал об уничтожении истребителя ВСУ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Под крылом самолета проносятся тысячи километров. ВКС России контролируют воздушное пространство над всей зоной проведения специальной военной операции. Уничтожают беспилотные летательные аппараты и боевые самолеты противника.

«На удалении заметил подход воздушных целей, предположительно двух МиГ-29. Выполнил наведение и по команде выполнил пуск двух ракет. По прилету получил информацию о том, что цель уничтожена, это МиГ-29 ВСУ», - рассказал командир авиационного звена Су-35 Юрий.

Юрий атаковал истребитель противника, прикрывая работу наших бомбардировщиков. Он здесь с самого начала спецоперации. Командир авиационного звена Су-35 Западного военного округа каждый день поднимается в воздух. Боевая нагрузка, говорит, не идет ни в какое сравнение с учебной программой. 

«Учебно-тренировочные полеты стандартно выполняли три раза в неделю максимум. Но мы выполняли задачи в САР, поэтому боевой опыт имелся еще до специальной военной операции», - уточнил Юрий.

Сразу после посадки на самолете пополняются израсходованные боеприпасы. Истребитель должен быть в любое время готов к боевому вылету. Инженеры по вооружению подвешивают ракету для уничтожения наземных целей. В частности зенитно-ракетных комплексов противника. Ее масса почти тонна, а скорость как у пули автомата Калашникова. Наводится по излучению от радиолокаторов. Украинские националисты уже не раз убедились в эффективности этого боеприпаса. Дольше чем на 10 секунд их системы ПВО стараются вообще не включаться.

«Как только они включаются, наш комплекс их видит, головка захватывает излучение и идет прямо в цель», - объяснил командир авиационного звена Су‐35

Истребитель выруливает на взлетно-посадочную полосу. На боевое дежурство готов заступить очередной экипаж Су‐35. Небо находится под постоянным контролем российской военной авиации. 

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