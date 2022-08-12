В МО РФ заявили о 70-процентных потерях 56-й мотопехотной бригады ВСУ от ударов ВКС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В МО РФ заявили о 70-процентных потерях 56-й мотопехотной бригады ВСУ от ударов ВКС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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