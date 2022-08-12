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Следствие просит заключить «скопинского маньяка» под домашний арест

Ян Брацкий
12:43 12.08.2022
Сейчас Виктор Мохов находится под арестом за то, что покинул свой дом ночью, что запрещено правилами надзора.
Следствие просит заключить «скопинского маньяка» под домашний арест
© Фото: СК РФ
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Следователи просят отправить под домашний арест «скопинского маньяка» Виктора Мохова, подозреваемого в сокрытии убийства. Соответствующее ходатайство поступило в районный суд Рязанской области.

Как стало известно ранее, 7 августа, во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. В ходе следствия установили, что жертва была убита за пять дней до этого в ходе пьяной ссоры, которая произошла в доме Мохова. В убийстве подозревается его знакомый, который в разгар застолья ударил своего собеседника, пишет РИА Новости.

Чтобы скрыть следы убийства, знакомый Виктора Мохова решил перенести тело из дома, в чем «скопинский маньяк» якобы помогал ему. Последнего заключили под стражу на десять суток за то, что он покинул свое жилище ночью, чем нарушил строгие правила своего пребывания на свободе.

Мохов известен тем, что четыре года удерживал у себя в подвале двух несовершеннолетних девушек. Отсидев за это в колонии 17 лет, он вышел на свободу в прошлом году. По решению суда, за ним установлен надзор. Ему запрещено покидать дом по ночам, уезжать за пределы своего района и посещать массовые мероприятия.

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