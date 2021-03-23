В стране и мире «Возле дома постоянно дежурит полиция»: раскрыты подробности контроля за «скопинским маньяком» Иван Линдеманн Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области заявил, что Виктор Мохов рад общению с журналистами. © Фото: Иван Руднев, РИА Новости Читайте нас на: «Скопинский маньяк» находится под постоянным надзором полиции. Об этом рассказал бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании уголовного дела Виктора Мохова. «Он выходит в магазин - за ним полицейский идет, постоянно возле его дома дежурит машина», - сказал Дмитрий Плоткин ТАСС. Он отметил, что Мохов не имеет права уходить далеко от дома. «Постоянно должен отмечаться, постоянно его контролируют», - уточнил бывший следователь. Также, по словам Плоткина, «скопинский маньяк» рад общению с журналистами. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку после интервью Виктора Мохова Ксении Собчак. Напомним, что «скопинский маньяк» более 3,5 лет держал у себя в подвале и насиловал двух несовершеннолетних пленниц. В колонии он провел 17 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика