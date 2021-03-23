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«Возле дома постоянно дежурит полиция»: раскрыты подробности контроля за «скопинским маньяком»

Иван Линдеманн
22:57 23.03.2021
Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области заявил, что Виктор Мохов рад общению с журналистами.
«Возле дома постоянно дежурит полиция»: раскрыты подробности контроля за «скопинским маньяком»
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
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«Скопинский маньяк» находится под постоянным надзором полиции. Об этом рассказал бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании уголовного дела Виктора Мохова.

«Он выходит в магазин - за ним полицейский идет, постоянно возле его дома дежурит машина», - сказал Дмитрий Плоткин ТАСС.

Он отметил, что Мохов не имеет права уходить далеко от дома.

«Постоянно должен отмечаться, постоянно его контролируют», - уточнил бывший следователь.

Также, по словам Плоткина, «скопинский маньяк» рад общению с журналистами.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку после интервью Виктора Мохова Ксении Собчак. Напомним, что «скопинский маньяк» более 3,5 лет держал у себя в подвале и насиловал двух несовершеннолетних пленниц. В колонии он провел 17 лет. 

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