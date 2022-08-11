«Скопинский маньяк» рассказал, как помог знакомому избавиться от убитого им собутыльника

В настоящее время Виктор Мохов арестован на 10 суток за выход из дома в ночное время.

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Виктор Мохов, известный по прозвищу «Скопинский маньяк», показал следователям, где и как он помогал своему знакомому спрятать тело убитого в Рязанской области мужчины.

По версии следствия, трагедия произошла в доме Мохова. Во время застолья и вспыхнувшей пьяной ссоры, его знакомый ударил своего приятеля локтем. От полученных травм тот скончался на месте. Мохов помог спрятать труп, и сейчас обвиняется в сокрытии убийства.

Свою вину он уже признал и ближайшие 10 суток проведет под арестом за то, что ночью вышел из дома, чем нарушил установленные требования. Подозреваемого в убийстве задержали, сейчас он также дает показания.

Виктор Мохов освободился из мест лишения свободы в прошлом году. Там он отбывал наказание за похищение двух девочек-подростков. Суд приговорил Мохова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.