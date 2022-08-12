Командующий ВВС РФ рассказал, как Россия применяет ракету «Кинжал» на Украине

В прошлом году в состав дальней авиации вошел полк с авиационным ракетным комплексом на самолетах МиГ-31И.

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Командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал, что истребители МиГ-31И, которые вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», успешно применяются в спецоперации на Украине.

«В прошлом году в состав дальней авиации вошел полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолетах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции», - уточнил Дронов.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что время доведения целеуказания в ракетах комплексов «Калибр» и «Кинжал» удалось сократить в десятки раз. По его словам, система связи Вооруженных сил России идет по пути использования передовых технологий телекоммуникации. В их число входят и элементы искусственного интеллекта, внедряемые в систему связи.

Напомним, 12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с их профессиональным праздником. По его словам, сегодня Военно-воздушные силы успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии.