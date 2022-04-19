Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз

По словам Шойгу, система связи Вооруженных сил России идет по пути использования передовых технологий телекоммуникации. В их число входят и элементы искусственного интеллекта, внедряемые в систему связи. Именно они и позволили сократить время доведения целеуказания.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что время доведения целеуказания в ракетах комплексов «Калибр» и «Кинжал» удалось сократить в десятки раз.

По словам Шойгу, система связи Вооруженных сил России идет по пути использования передовых технологий телекоммуникации. В их число входят и элементы искусственного интеллекта, внедряемые в систему связи.

«Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал"», - заметил Шойгу на коллегии Минобороны России.

Шойгу добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения различных операций за пределами РФ. По его словам, апробированы новые способы организации связи, которые обеспечивают устойчивое управление войсками, в том числе, и в сложных помеховых и географических условиях.

Также Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов