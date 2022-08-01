«Это уже от безысходности»: офицер НМ ДНР о бомбардировках Донецка «Лепестками» ВСУ
Старший офицер батареи 1-й славянской бригады реактивного дивизиона Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Захар рассказал корреспонденту «Звезды» причины, по которым украинские военные обстреляли Донецк противопехотными минами «Лепесток».
«Мне кажется, это уже от безысходности, последний рывок. Я не знаю, как могут украинские солдаты стрелять по мирному населению - они же такие же солдаты, как и мы. Тем более каждый артиллерист знает, куда он стреляет, чем он стреляет и какие последствия от этого будут. Поэтому минирование центра Донецка для меня было шоком», - рассказал Захар.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными снарядами, которые разбросали по городу противопехотные мины «Лепесток». Чтобы обеспечить безопасность жителей города, был прислан робот-сапер для разминирования украинских мин.