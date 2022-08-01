В стране и мире «Это уже от безысходности»: офицер НМ ДНР о бомбардировках Донецка «Лепестками» ВСУ Алексей Курильченко Андрей Лазарев Военнослужащий отметил, что украинские артиллеристы прекрасно понимают, куда они запускают мины и к чему это может привести. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Старший офицер батареи 1-й славянской бригады реактивного дивизиона Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Захар рассказал корреспонденту «Звезды» причины, по которым украинские военные обстреляли Донецк противопехотными минами «Лепесток». «Мне кажется, это уже от безысходности, последний рывок. Я не знаю, как могут украинские солдаты стрелять по мирному населению - они же такие же солдаты, как и мы. Тем более каждый артиллерист знает, куда он стреляет, чем он стреляет и какие последствия от этого будут. Поэтому минирование центра Донецка для меня было шоком», - рассказал Захар. Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными снарядами, которые разбросали по городу противопехотные мины «Лепесток». Чтобы обеспечить безопасность жителей города, был прислан робот-сапер для разминирования украинских мин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика