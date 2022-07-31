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Доставщик «Лепестков»: как выглядят кассеты, которыми ВСУ дистанционно минируют Донецк

Тимур Шерзад
Андрей Лазарев
14:15 31.07.2022
Съемочной группе удалось обнаружить фрагмент реактивного снаряда, при помощи которого украинцы разбросали мины по столице ДНР. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев работает в Донецке. Город обстреливает украинская сторона, причем для этого используются противопехотные мины «Лепесток» для дистанционного минирования. 

В чем смысл рассыпать их по жилым кварталам в центре Донецка - непонятно. 

Съемочной группе удалось обнаружить фрагмент реактивного снаряда, при помощи которого украинцы разбросали мины по столице ДНР. 

«Это фрагмент кассетного боеприпаса от РСЗО "Ураган", который мы нашли на пересечении центральных улиц Донецка. Именно он при разрыве рассыпает противопехотные мины фугасного действия, так называемые "Лепестки". Именно ими сейчас усеяны центральные улицы столицы ДНР», - прокомментировал корреспондент.

Ранее сообщалось, что в Донецк прислали робота-сапера для разминирования местности от «Лепестков».

Также в Донецкой Народной Республике заявили о повреждении кафедрального собора в Донецке при обстреле со стороны ВСУ.

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