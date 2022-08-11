В США заявили, что не ограничивают выдачу виз россиянам

Утверждается, что граждане РФ могут подать документы в любое американское посольство.

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Американские власти не ограничивают возможности получения виз для граждан РФ. Россияне могут подать документы в американские диппредставительства по всему миру. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.

«Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире», - рассказала Стаффт в ходе спецбрифинга, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что в Евросоюзе идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России. Рассматривается вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

В связи с этим, глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал обсуждаемое в ЕС предложение по запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России в связи с действиями РФ на Украине. По его мнению, в период специальной военной операции России на Украине «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».