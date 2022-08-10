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Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу виз россиянам

Максим Крюков
21:15 10.08.2022
Он отметил, что Чехия одной из первых ограничила выдачу виз для российских граждан.
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу виз россиянам
© Фото: Ludek, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал обсуждаемое в Европейском союзе предложение по запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России в связи с действиями РФ на Украине.

«Приостановка выдачи [шенгенских] виз гражданам РФ государствами - членами ЕС могло бы стать очередной эффективной санкцией», - приводит его слова информационное агентство CTK.

Он отметил, что в период специальной военной операции России на Украине «не может быть и речи об обычном туризме для россиян», подчеркнув, что Чехия была одной из первых стран, которая приостановила выдачу виз российским гражданам.

Вскоре власти Чешской республики ввели запрет и на граждан Белоруссии. Исключения распространяются только для людей, которым визы могут быть выданы по гуманитарным соображениям, например, преследования со стороны властей.

Сегодня стало известно, что в Европейском союзе идет обсуждение содержания седьмого пакета ограничительных мер в отношении России, который включает вопрос об остановке выдачи шенгенских виз для российских граждан. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что пока единой позиции нет.

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