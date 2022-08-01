Эксперт объяснила, к чему приведет обострение конфликта в Косово

По мнению эксперта, руководство Сербии будет до последнего вести переговорный процесс, а не вступать на территорию Косово воевать.

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Доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова рассказала телеканалу «Звезда», к чему приведет обострение ситуации в Косово.

«США, продолжая программу уменьшения Сербии на Балканах и территориально, и ее значение, признал независимость Косово. Это проект США. Но не получилось признать независимость Косово сразу», - рассказала эксперт.

Гуськова отметила, что албанцы сами в 2008 году провозгласили свою независимость, однако у них не получилось сделать так, чтобы все страны на Генеральной ассамблее ООН признали независимость этого края.

Как рассказывает эксперт, албанцы в Косово постоянно идут на провокации: убийства сербов, поджоги, нападения на церкви, угрозы введения таможенных пошлин, что создает напряженность на протяжении последнего времени.

«В данном случае это совпадает с теми требованиями, которые выставил Белграду Евросоюз прежде всего. Они уже не откладывают решение этого вопроса, а требуют в течение одного-двух месяцев от сербских властей признать независимость Косово и Метохии», - сказала доктор исторических наук.

Как считает эксперт, военного столкновения не будет, потому что любое проникновение на территорию Косово может вызвать небольшую войну.

«На территории Косово уже созданы свои военизированные подразделения, армия, полиция, плюс присутствуют так называемые миротворческие силы из состава стран - членов НАТО, которые будут на стороне албанцев, а не сербов», - объяснила Гуськова.

По мнению эксперта, руководство Сербии будет до последнего вести переговорный процесс, а не вступать на эту территорию воевать, хотя сербский президент Александр Вучич понимает, что признание независимости будет означать полное окончание его политической карьеры.

Напомним, что накануне вечером ситуация на севере Косово обострилась. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово готовится к операции против сербов. Позднее власти Косово решили отложить решение о замене паспортов для сербов в Косово, которое стало поводом эскалации конфликта.