В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснила, к чему приведет обострение конфликта в Косово

Игнат Далакян
14:32 01.08.2022
По мнению эксперта, руководство Сербии будет до последнего вести переговорный процесс, а не вступать на территорию Косово воевать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова рассказала телеканалу «Звезда», к чему приведет обострение ситуации в Косово.

«США, продолжая программу уменьшения Сербии на Балканах и территориально, и ее значение, признал независимость Косово. Это проект США. Но не получилось признать независимость Косово сразу», - рассказала эксперт.

Гуськова отметила, что албанцы сами в 2008 году провозгласили свою независимость, однако у них не получилось сделать так, чтобы все страны на Генеральной ассамблее ООН признали независимость этого края.

Как рассказывает эксперт, албанцы в Косово постоянно идут на провокации: убийства сербов, поджоги, нападения на церкви, угрозы введения таможенных пошлин, что создает напряженность на протяжении последнего времени.

«В данном случае это совпадает с теми требованиями, которые выставил Белграду Евросоюз прежде всего. Они уже не откладывают решение этого вопроса, а требуют в течение одного-двух месяцев от сербских властей признать независимость Косово и Метохии», - сказала доктор исторических наук.

Как считает эксперт, военного столкновения не будет, потому что любое проникновение на территорию Косово может вызвать небольшую войну.

«На территории Косово уже созданы свои военизированные подразделения, армия, полиция, плюс присутствуют так называемые миротворческие силы из состава стран - членов НАТО, которые будут на стороне албанцев, а не сербов», - объяснила Гуськова.

По мнению эксперта, руководство Сербии будет до последнего вести переговорный процесс, а не вступать на эту территорию воевать, хотя сербский президент Александр Вучич понимает, что признание независимости будет означать полное окончание его политической карьеры.

Напомним, что накануне вечером ситуация на севере Косово обострилась. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово готовится к операции против сербов. Позднее власти Косово решили отложить решение о замене паспортов для сербов в Косово, которое стало поводом эскалации конфликта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:31 Армия
Видео
Обрушить мощь «Града»: опубликованы кадры удара РСЗО по позициям ВСУ
13:38 В стране и мире
Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него служебное правительство
12:08 Армия
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
10:33 В стране и мире
Сербия выразила готовность убедить Приштину отложить спорные ограничения на въезд
08:30 В стране и мире
В Херсоне заработала переправа у Антоновского моста через реку Днепр
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.