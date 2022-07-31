Вучич заявил, что полиция Косово готовится к операции против сербов

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Полиция самопровозглашенной республики Косово планирует в полночь начать операцию на севере края. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич.

По его словам, в регионе будет перекрыт въезд тем гражданам, которые ранее получили личные документы от сербских властей. Также будет проходить перерегистрация личного транспорта, на автомобили будут вешать номерные знаки «Республика Косово».

Уже сейчас в Сети появились кадры, но которых у водителей требуют снимать старые номера. Также злоумышленники ходят по улицам и царапают ножницами такие машины.

«Они заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода "Ярине" и "Брняк" с намерением остановить всех, кто имеет сербские личные документы. В то же время (будет - Прим. ред.) начало операции, которая должна стартовать сегодня в полночь», - сказал Вучич.

По его словам, Сербия за последнее время не была в более сложной ситуации. Он также добавил, что власти Приштины стремятся выставить себя жертвами и использовать настроения в мире.

В настоящий момент в населенных сербами северных районах Косово звучат сигналы тревоги, на трассах строятся баррикады.