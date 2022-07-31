В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вучич заявил, что полиция Косово готовится к операции против сербов

Анна Назайкина
20:58 31.07.2022
В настоящий момент в северных районах Косово звучат сигналы тревоги, на трассах строятся баррикады.
Вучич заявил, что полиция Косово готовится к операции против сербов
© Фото: Vedat Xhymshiti, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Полиция самопровозглашенной республики Косово планирует в полночь начать операцию на севере края. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич.

По его словам, в регионе будет перекрыт въезд тем гражданам, которые ранее получили личные документы от сербских властей. Также будет проходить перерегистрация личного транспорта, на автомобили будут вешать номерные знаки «Республика Косово».

Уже сейчас в Сети появились кадры, но которых у водителей требуют снимать старые номера. Также злоумышленники ходят по улицам и царапают ножницами такие машины.

«Они заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода "Ярине" и "Брняк" с намерением остановить всех, кто имеет сербские личные документы. В то же время (будет - Прим. ред.) начало операции, которая должна стартовать сегодня в полночь», - сказал Вучич.

По его словам, Сербия за последнее время не была в более сложной ситуации. Он также добавил, что власти Приштины стремятся выставить себя жертвами и использовать настроения в мире.

В настоящий момент в населенных сербами северных районах Косово звучат сигналы тревоги, на трассах строятся баррикады.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:33 В стране и мире
Собчак сообщила, что Чубайс в реанимации
16:33 Армия
Видео
В Дагестане день ВМФ отметили парадом кораблей Каспийской флотилии
16:23 В стране и мире
Видео
В новой Морской доктрине раскрыты планы РФ по развитию экспорта энергоресурсов
16:15 В стране и мире
Путин посетил Петропавловский собор после утверждения новой Морской доктрины России
13:48 Вопросы истории
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Популярное
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.