МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь

Безвозвратные потери зафиксированы у 93-й механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении.

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В 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении участились случаи оставления позиций и дезертирства на фоне больших безвозвратных потерь. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», - заявил Конашенков на брифинге в понедельник.

Также Конашенков сообщили, что в Харькове ударом высокоточного оружия были уничтожены две установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов