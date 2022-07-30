Тысячи орудийных залпов: как силы ЛДНР и российской армии ведут наступление в рамках спецоперации

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских военных ведут масштабное наступление по всем направлениям спецоперации. Задействованы танки, артиллерия и авиация. Расчеты гаубиц с ювелирной точностью уничтожают даже самые труднодоступные позиции Вооруженных сил Украины.

Выстрел из артиллерийского орудия и снаряд ложится под мостом, не задев саму переправу и опоры. Автомобильную артерию националисты выбрали как укрытие. Вероятно, надеялись, что здесь их не заметят и не тронут. Залп орудий - и позиции националистов разбиты.

Боевики используют больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры как маскировку и прикрытие. С особой жестокостью обстреливают города и поселки. На подконтрольных Киеву территориях националисты оборудуют позиции и склады с боеприпасами. Новые данные о подобных преступлениях Артемовске, Славянске и Одесской области приводит Минобороны России.

«Боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения ВС России и ДНР в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», - отмечает на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Сейчас подразделения ДНР и ЛНР при поддержке российских военнослужащих ведут позиционные бои в условиях городской застройки. На Славянском направлении успешно развивается наступление на Соледар. Националисты, отступая в город, бросают своих раненых и оставляют уйму вооружения и техники, том числе, натовского производства. Трофеи тут же ремонтируются и становятся в строй, чтобы поддержать наступление пехоты.

Со стороны Богородичного нашими подразделениями совершена атака на огневые средства противника. Защищая республику, танковые экипажи непрерывно совершают марши и ведут огонь.

В небе сухопутчикам помогает армейская авиация. Экипажи российских Ми-8АМТШ под прикрытием «Аллигаторов» Ка-52 ведут разведку с воздуха. Во время патрулирования они обнаружили тайник с оружием - подозрительный автомобиль заметили в лесу.

Группа огневой поддержки высаживается и занимает позицию. При осмотре в машине нашли переносные зенитно-ракетные комплексы и другое вооружение, которое оставили националисты. Координаты схрона сразу же передали командованию и установили за ним наблюдение.

На освобожденных территориях работают саперные подразделения. Отступая, боевики заминировали практически каждое здание. Внутри жилых домов и гаражей они установили ловушки, которые могут сдетонировать в любой момент.

Благодаря профессионализму саперов, никто из военнослужащих и местных жителей не пострадал. Работы предстоит еще много, но саперы готовы сделать все возможное, чтобы люди смогли вернуться домой как можно скорее.