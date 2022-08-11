В ДНР заявили о ликвидации утечки аммиака на пивзаводе из-за обстрела ВСУ

© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке удалось остановить. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По состоянию на 1.00 силам МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», - цитирует сообщение РИА Новости.

Вооруженные силы Украины обстреляли пивзавод в Калининском районе Донецка вечером 10 августа. В этот момент там находилось 32 человека, один из них погиб, еще двое пострадали.

Обстрел также спровоцировал выброс аммиака, зона поражения составила 1,6 квадратных километра. Жителей города попросили не выходить из дома, закрывать двери и окна.