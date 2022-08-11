Небензя: атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань катастрофы

Он отметил, что ответственность за действия украинских властей ляжет на западные страны, которые спонсируют Киев оружием.

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Обстрелы со стороны украинских войск по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН по Запорожской атомной электростанции.

Неформальная встреча членов Совбеза ООН по вопросу текущего состояния Запорожской АЭС была созвана в Нью-Йорке по инициативе России.

Небензя отметил, что ответственность за действия украинских властей ляжет на западные страны, которые спонсируют Киев оружием.

По словам постпреда, Россия считает оправданным, чтобы специалисты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС «как можно раньше», возможно, до конца текущего месяца. Обвинения украинской стороны в адрес РФ по поводу атак на ЗАЭС дипломат назвал абсурдными.

Сегодня официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что в ООН в данный момент не планируют размещать миротворцев на Запорожской АЭС. По его словам, стороны сами способны обеспечить безопасность станции.