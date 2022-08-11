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Запрет на визы и лишение гражданства: как Рига и Таллин опускают «железный занавес»

Дарья Сенникова
23:01 11.08.2022
Решение властей прибалтийских стран не поддерживают в остальной Европе.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданные самой страной. Санкции вступят в силу через неделю. Также Таллин и его диппредставительства прекращают выдавать нашим гражданам разрешения на въезд для работы, учебы и ведения бизнеса. Тем временем, сейм Латвии сегодня назвал Россию «спонсором терроризма».

Совпадение или нет, но решение принято на следующий день после визита в Латвию министра обороны США. Прошлись парламентарии и по своим же. Сейм за поддержку спецоперации на Украине предлагает лишать гражданства. 

Кроме того, парламентарии призывают НАТО и его союзников к безотлагательному усилению и введению всеобъемлющих санкций против России. В заявлении также содержится призыв к странам Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и ограничительных въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Решение латвийских властей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», - сказала дипломат.

Между тем, латвийское посольство уже прекратило выдачу любых виз россиянам. Оформить документы на въезд можно только на похороны близкого родственника. Также глава МИД прибалтийского государства предупредил, что жителей Латвии с новыми российскими паспортами будут выдворять из страны.

Если  Россия рассмотрит возможность упрощения получения гражданства соотечественникам из стран Балтии, то новоиспеченные россияне не смогут получить вид на жительство и будут должны покинуть Латвию. Законопроект об упрощённом получении российского гражданства для жителей Прибалтики уже внесли в Госдуму из-за роста числа желающих переехать в РФ. Россия остаётся открытой, в отличие от своих соседей, которые на этот раз сами опускают железный занавес.

Между тем, идею Латвии и Эстонии по визовому вопросу не поддерживают, например, в Германии.

«Мы ввели очень серьезные санкции, которые касаются множества конкретных лиц в России. И  безусловно, будем продолжать это делать. Но эффективность санкций только ослабнет, если направить их против всех жителей страны, включая совершенно невиновных людей», - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Напомним, в четверг Латвия объявила Россию спонсором терроризма и призвала Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам. Кроме того, латвийский парламент призвал «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России».

Ранее посольство Латвийской Республики в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи виз гражданам России. В заявлении дипмиссии Латвии сообщается, что прием заявлений на разрешение въезда на территорию страны для россиян закрыт на неопределенный срок. 

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