МИД РФ назвал русофобией призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам

В ведомстве призвали власти Латвии сфокусироваться на интересах своих граждан.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на призыв Латвии перестать выдавать визы в Европу россиянам. Во внешнеполитическом ведомстве назвали происходящее в прибалтийской стране проявлением русофобии.

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве призвали не заниматься провокациями. В министерстве уверены, что властям Латвии нужно сфокусироваться на интересах своих граждан.

Напомним, в четверг Латвия объявила Россию спонсором терроризма и призвала Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам. Кроме того, латвийский парламент призвал «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России».

Ранее посольство Латвийской Республики в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи виз гражданам России. В заявлении дипмиссии Латвии сообщается, что прием заявлений на разрешение въезда на территорию страны для россиян закрыт на неопределенный срок.