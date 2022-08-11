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МИД РФ назвал русофобией призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам

Сергей Лебедев
22:19 11.08.2022
В ведомстве призвали власти Латвии сфокусироваться на интересах своих граждан.
МИД РФ назвал русофобией призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на призыв Латвии перестать выдавать визы в Европу россиянам. Во внешнеполитическом ведомстве назвали происходящее в прибалтийской стране проявлением русофобии.

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве призвали не заниматься провокациями. В министерстве уверены, что властям Латвии нужно сфокусироваться на интересах своих граждан.

Напомним, в четверг Латвия объявила Россию спонсором терроризма и призвала Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам. Кроме того, латвийский парламент призвал «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России».

Ранее посольство Латвийской Республики в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи виз гражданам России. В заявлении дипмиссии Латвии сообщается, что прием заявлений на разрешение въезда на территорию страны для россиян закрыт на неопределенный срок.

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