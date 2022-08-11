В ООН прокомментировали призыв отказывать россиянам в выдаче виз

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В Организации Объединенных Наций прокомментировали заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что посещение Европы является привилегией. По словам представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, ООН выступает против дискриминации.

«Мы выступаем против дискриминации. Но я не будут комментировать каждую колкость», - передает РИА Новости слова Дюжаррика.

Напомним, на днях глава правительства Эстонии Кая Каллас предложила запретить россиянам въезд в Европейский союз. По ее словам, при закрытом авиационном сообщении большинство туристов из РФ въезжают в Европу через Эстонию, Латвию и Финляндию.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чушью на грани национализма призыв премьера Эстонии прекратить выдачу виз россиянам в Европу. Она напомнила, что обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных документами ОБСЕ и рядом других международно-правовых документов.