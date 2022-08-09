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Захарова назвала чушью на грани национализма призыв премьера Эстонии прекратить выдачу виз россиянам в Европу

Игнат Далакян
17:56 09.08.2022
Захарова напомнила, что обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных документами ОБСЕ и рядом других международно-правовых документов.
Захарова назвала чушью на грани национализма призыв премьера Эстонии прекратить выдачу виз россиянам в Европу
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «чушью на грани национализма» призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу российским гражданам туристических виз в страны Европейского союза.

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны - члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в правительстве», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных учредительными документами ОБСЕ и рядом других международно-правовых документов.

«Эта свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона», - написала Захарова.

По словам Марии Захаровой, глава эстонского правительства Кая Каллас продемонстрировала незнание этих фактов.

«Садись, Кая, двойка», - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас предложила запретить россиянам въезд в Европейский союз. По словам эстонского премьера, в результате активной выдачи виз российским гражданам при закрытом авиасообщении большинство туристов въезжают в Европу через Эстонию, Латвию и Финляндию.

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