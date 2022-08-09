В стране и мире Захарова назвала чушью на грани национализма призыв премьера Эстонии прекратить выдачу виз россиянам в Европу Игнат Далакян Захарова напомнила, что обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных документами ОБСЕ и рядом других международно-правовых документов. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «чушью на грани национализма» призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу российским гражданам туристических виз в страны Европейского союза. «Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны - члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в правительстве», - написала дипломат в своем Telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных учредительными документами ОБСЕ и рядом других международно-правовых документов. «Эта свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона», - написала Захарова. По словам Марии Захаровой, глава эстонского правительства Кая Каллас продемонстрировала незнание этих фактов. «Садись, Кая, двойка», - заключила официальный представитель МИД РФ. Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас предложила запретить россиянам въезд в Европейский союз. По словам эстонского премьера, в результате активной выдачи виз российским гражданам при закрытом авиасообщении большинство туристов въезжают в Европу через Эстонию, Латвию и Финляндию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика