В ООН не планируют отправлять миротворцев на Запорожскую АЭС

В организации считают, что стороны сами способны обеспечить безопасность станции.

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В ООН в данный момент не планируют размещать миротворцев на Запорожской АЭС. Об этом на брифинге в четверг сообщил официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. По его словам, стороны сами способны обеспечить безопасность станции.

«Не думаю, что ведутся, какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своем заявлении генсек ООН», - передает РИА Новости слова Стефана Дюжаррика.

Напомним, что на прошлой неделе украинские войска нанесли удар по Запорожской атомной электростанции из реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате атаки ВСУ были оборваны две линии электропередач. На месте обстрела возник пожар.

Произошедшее вызвало обеспокоенность у мировой общественности, так как последствия ударов по станции могут носить глобальный характер. Россия даже запросила заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов.