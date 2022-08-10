Россия запросила заседание Совбеза из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС

Утверждается, что Москва запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.

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Россия запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Украиной Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом ТАСС сообщил источник в постпредстве РФ при всемирной организации.

«Россия запросила брифинг в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», - отметил он.

Также утверждается¸ что РФ запросила участие генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.

Ранее в МИД РФ сообщили, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была в последний момент сорвана Департаментом безопасности секретариата ООН. В дипведомстве отметили, что Москва со своей стороны готова к оказанию максимально возможного содействия в решении всех организационных вопросов.

Кроме этого, накануне сообщалось, что власти Запорожья усилят защиту АЭС средствами ПВО. По последней информации, на атомной электростанции восстановлены линии электропередачи и поврежденные блоки.