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Опубликованы кадры последствий ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Максим Крюков
18:45 11.08.2022
Владимир Рогов отметил, что здание МЧС получило сильные повреждения, всего в район части прилетело пять снарядов.
Опубликованы кадры последствий ударов ВСУ по Запорожской АЭС
© Фото: vrogov, Telegram
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Опубликованы фотографии с места удара Вооруженных сил Украины по пожарной части, которая расположена неподалеку от Запорожской АЭС в Энергодаре. Кадрами поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что здание МЧС получило сильные повреждения, всего в район части прилетело пять снарядов.

© vrogov, Telegram

Ранее стало известно, что обстрелы украинских войск по Запорожской атомной электростанции привели к повреждению высоковольтной линии подстанции «Каховская». Из-за обрыва линий электропередачи начался пожар на поле, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, Владимир Рогов заявил, что пять снарядов, выпущенных украинскими военными, упали вблизи хранилища источников излучения станции. По его словам, в связи с обстрелами на АЭС не удалось вовремя провести «пересменку». Пока ситуация вокруг атомной электростанции не нормализуется, работу будут продолжать работники прошлой смены.

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