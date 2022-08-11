Опубликованы кадры последствий ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Владимир Рогов отметил, что здание МЧС получило сильные повреждения, всего в район части прилетело пять снарядов.
© Фото: vrogov, Telegram
Опубликованы фотографии с места удара Вооруженных сил Украины по пожарной части, которая расположена неподалеку от Запорожской АЭС в Энергодаре. Кадрами поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что здание МЧС получило сильные повреждения, всего в район части прилетело пять снарядов.
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