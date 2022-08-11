Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС привели к повреждению высоковольтной линии

Владимир Рогов рассказал, что из-за обрыва линий электропередачи начался пожар на поле, на месте работают сотрудники экстренных служб.

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Обстрелы украинских военных по Запорожской атомной электростанции привели к повреждению высоковольтной линии подстанции «Каховская». Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". Для проведения восстановительных работ линию заземлили», - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что из-за обрыва линий электропередачи начался пожар на поле, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее представитель администрации области заявил, что пять снарядов, выпущенных украинскими войсками, упали вблизи хранилища источников излучения станции. Владимир Рогов добавил, что еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС.

По словам Рогова, в связи с обстрелами на АЭС не удалось вовремя провести «пересменку». Он отметил, что пока ситуация вокруг атомной электростанции не нормализуется, работу будут продолжать работники прошлой смены.