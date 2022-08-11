В Белгороде арестован напавший на мать с ребенком подросток

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Белгородский районный суд арестовал на два месяца 16-летнего подростка, которого обвиняют в покушении на убийство и разбойном нападении на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе суда. По факту преступления заведено уголовное дело.

Подростку уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, сопряженное с разбоем) и ч. 4 ст. 162 («Разбой») УК РФ. Сейчас идет расследование.

Ранее Следственный комитет России сообщил о нападении подростка на женщину с маленьким ребенком в Белгородской области. Как рассказали в ведомстве, пострадавшие оказались в реанимации.

Накануне стало известно, что раненого ребенка готовят к отправке в федеральный медицинский центр. Состояние женщины оценивается медиками как тяжелое, но она находится в сознании.