С отверткой в руках: в Белгородской области подросток едва не забил насмерть женщину с ребенком

По одной из версий, мотивом нападения мог послужить грабеж.

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Женщина и маленький ребенок оказались в реанимации после нападения подростка в Белгородской области. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Напали на женщину с ребенком, оба в больнице в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан. Нападавшему 16 лет, - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как пишет Mash, причиной произошедшего мог стать грабеж. По данным паблика, юноша подошел к женщине на улице, когда она выходила с ребенком из ворот детского сада. На его предложение прогуляться она ответила отказом, после чего подозреваемый нанес удары отверткой. Чудом выживших пострадавших местные жители обнаружили в кустах. Женщину с ребенком госпитализировали, нападавшего задержали.