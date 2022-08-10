С отверткой в руках: в Белгородской области подросток едва не забил насмерть женщину с ребенком
По одной из версий, мотивом нападения мог послужить грабеж.
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
Женщина и маленький ребенок оказались в реанимации после нападения подростка в Белгородской области. Об этом сообщает Следственный комитет.
«Напали на женщину с ребенком, оба в больнице в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан. Нападавшему 16 лет, - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Как пишет Mash, причиной произошедшего мог стать грабеж. По данным паблика, юноша подошел к женщине на улице, когда она выходила с ребенком из ворот детского сада. На его предложение прогуляться она ответила отказом, после чего подозреваемый нанес удары отверткой. Чудом выживших пострадавших местные жители обнаружили в кустах. Женщину с ребенком госпитализировали, нападавшего задержали.