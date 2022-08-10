Белгородского ребенка, раненного при нападении, готовят к отправке в федеральный медцентр

В ведомстве уточнили, что состояние женщины оценивается медиками как тяжелое, но она находится в сознании.

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Пострадавшего ребенка при нападении подростка в Белгородской области готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр из-за тяжести травм. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Белгородской области.

Как передает РИА Новости, по данным следствия, женщина с ребенком находятся в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подозреваемого заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

«В настоящее время ребенок и его мама находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В связи с тяжестью полученных ребенком травм его готовят к транспортировке в один из федеральных медицинских центров для продолжения лечения», - информирует Минздрав региона.

В ведомстве уточнили, что состояние женщины оценивается медиками как тяжелое, но она находится в сознании.

Ранее Следственный комитет России сообщил о нападении подростка на женщину с маленьким ребенком в Белгородской области. Как сообщило ведомство, пострадавшие оказались в реанимации в тяжелом состоянии.