Сровнять с землей: работу минометчиков ДНР под Авдеевкой показали с коптера

Минометчики Донецкой Народной Республики не дают врагу ощущать себя в безопасности. Мина за миной, они кладут боеприпасы на голову украинским военным, прячущимся в укреплениях под Авдеевкой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минометчики Донецкой Народной Республики не дают врагу ощущать себя в безопасности. Мина за миной, они кладут боеприпасы на голову украинским военным, прячущимся в укреплениях под Авдеевкой.

Всего лишь один дрон - и теперь стать свидетелями этого процесса можете и вы. На снятом с высоты птичьего полета видео можно наблюдать, как мины ложатся в украинские траншеи.

В данном случае бойцы ДНР используют миномет 2Б11. Дальность полета 120-мм снаряда достигает 7 километров. Одно из основных преимуществ такого оружия - это мобильность. Расчеты могут быстро перемещаться с место на место, меняя позиции.

Укрепления впереди очень серьезные - но от этого лишь важнее становится необходимость разнести их в пыль.

«Готовились они 8 лет - сооружения, доты, блиндажи. На все это работала вся Украина. И все, скажем так, предприятия. Завозились, заливались», - прокомментировал командир минометного взвода 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР с позывным Борисыч.

Ранее в Минобороны России сообщили, что две бригады ВСУ понесли 50-процентные потери на Артемовском и Авдеевском направлениях.

А в Днепропетровской области, как добавили в российском оборонном ведомстве, был сбит ударный украинский вертолет Ми-24.