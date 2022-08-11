В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-24 в Днепропетровской области

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России заявили об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел и суточный итог нанесения ударов силами оперативно тактической и армейской авиации, а также ракетными войсками и артиллерией. По его словам, было поражено 20 украинских пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, а также восемь складов с боеприпасами. Они находились в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное (ДНР), а также Трудовое (Запорожская область).

Кроме этого, был уничтожен украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения, находившийся в районе Харькова, локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска и 264 района скопления вражеских войск.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и об итогах контрбатарейной борьбы за сутки. Было подавлено три украинских взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода самоходок «Акация» и три взвода гаубиц Д-30. Подавленные украинские подразделения находились на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское на территории ДНР.

Конашенков подвел суточные итоги работы российских средств ПВО. Было сбито семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка в Харьковской области. А в районе Лисичанска в ЛНР было перехвачено четыре украинских снаряда РСЗО.

Также Игорь Конашенков сообщил, что две бригады ВСУ понесли 50-процентные потери на Артемовском и Авдеевском направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов