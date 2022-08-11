МО РФ: бригады ВСУ понесли 50-процентные потери на Артемовском и Авдеевском направлениях

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В ходе активного наступления российских военных ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил на брифинге 11 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В российском военном ведомстве фиксируют массовое дезертирство и самовольное оставление позиций противником, добавил Конашенков.

В ежедневной сводке также говорится о поражении 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев и восьми складов боеприпасов в ДНР и Запорожской области. Конашенков отчитался об уничтожении склада вооружения под Харьковом, локатора наведения ЗРК С-300 под Краматорском, а также 264 районов скопления неприятельских войск.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России уничтожила в воздухе украинский ударный вертолет Ми-24 под Никополем в Днепропетровской области. Конашенков сообщил и об успехах российских сил ПВО. Так, за минувшие сутки сбиты семь украинских беспилотников и четыре снаряда, выпущенных украинскими военными с помощью РСЗО.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов