Эксперт предсказал крах правительств стран Евросоюза

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В Европейском союзе продолжается обсуждение содержания седьмого пакета ограничительных мер в отношении России, который включает вопрос об остановке выдачи шенгенских виз для российских граждан. Сейчас к этому вопросу приковано большое внимание. Возможное «закрытие границ» прокомментировал политолог Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что сейчас нельзя исключать любой вариант развития ситуации. По его словам, полный запрет на выдачу шенгенских виз не станет чем-то удивительным, так как сейчас идет переустройство сфер влияния. Но переживать из-за этого не стоит.

«Ну не будем ездить в Европу. Кому от этого хуже будет? Есть гораздо интереснее страны, чем в Европе», - сказал Евгений Михайлов.

Также политолог добавил, что больше всего отмены выдачи виз бояться те, кто уже сбежал заграницу. При этом в самой России, по его словам, паники нет.

«Даже если это произойдет, то в любом случае придут новые правительства. Евросоюзу осталось недолго жить», - добавил эксперт.

Напомним, ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что в Евросоюзе идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России. Рассматривается вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

В связи с этим, глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал обсуждаемое в ЕС предложение по запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России в связи с действиями РФ на Украине. По его мнению, в период специальной военной операции России на Украине «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».