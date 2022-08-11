В Турции заявили, что не будут подключаться к санкциям против РФ в области энергетики

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Турция не будет подключаться к антироссийским санкциям в области энергетики, у Анкары есть действующий контракт с Москвой по поставкам газа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Что касается Турции, то мы с самого начала заявили, что не будем выполнять решения, исходящие из санкций (против России. - Прим. ред.). У нас есть действующий контракт с Россией. У нас есть действующий контракт с Азербайджаном и Ираном. Мы находимся в контакте с ними. В случае необходимости можем увеличить поставки...» - передает РИА Новости слова турецкого министра.

Согласно словам Донмеза, Турция в прошлом году потребляла примерно 59-60 миллиардов кубометров природного газа. Как считает турецкий министр, в текущем году потребление будет осуществляться аналогичными темпами.

Ранее мы рассказывали, как переговоры президентов России и Турции продолжили путь к новой картине мира. На данный момент Турция является одним из главных ситуационных партнеров Российской Федерации.

До этого газета Financial Times писала, что руководство стран Запада встревожено продвижением экономических отношений Российской Федерации и Турции. По данным источников издания, Турция может попасть под «карательное возмездие», если поможет Российской Федерации избежать санкций.