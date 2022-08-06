Financial Times: Запад встревожен углублением связей России и Турции

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В руководстве западных стран нарастает тревога из-за продвижения экономических отношений России и Турции.

Источники газеты Financial Times утверждают, что Турция рискует попасть под «карательное возмездие», если поможет России избежать санкций. Об этом международная деловая газета написала в субботу по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, договорившихся активизировать сотрудничество в сферах транспорта, сельского хозяйства, финансов и строительства.

Один из источников издания на условиях анонимности заявил, что в ЕС «все более и более внимательно» следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой - назвал поведение Турции по отношению к РФ «крайне оппортунистическим».

«Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения», - цитирует собеседника FT РИА Новости.

В публикации подчеркивается, что Белый дом неоднократно предупреждал, что страны, помогающие РФ уклоняться от санкций, столкнутся со «вторичными санкциями». Однако ЕС по этому вопросу занимает более сдержанную позицию. Трое европейских чиновника заявили газете, что официальных дискуссий о каких-либо ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе не велось.

Напомним, что встреча Путина и Эрдогана прошла накануне в Сочи.