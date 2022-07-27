МИД РФ выразил протест в связи с давлением на въезжающих в Латвию россиян

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В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Латвии Атацию Рутку. Ей выразили протест в связи с давлением на въезжающих в республику россиян, сообщил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Двадцать седьмого июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской Республики в Российской Федерации Атация Рутка», - сказал он.

Он уточнил, что латвийские правоохранители оказывают грубое давление на российских граждан при въезде в страну. В частности, власти требуют подписать бумагу о несогласии с политикой России и ограничивают въезд в страну в случае отказа. По словам Нечаева, зафиксированы десятки подобных эпизодов, уточняет ТАСС.

Ранее в МИД России обратили внимание на практически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в РФ консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В ведомстве не исключают, что в будущем россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, однако надеются на здравый смысл Евросоюза в этом вопросе.