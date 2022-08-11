Украина потеряла 4 287 танков и других боевых бронированных машин

Также противник недосчитался 267 самолетов, 146 вертолетов, 1 727 беспилотников, 365 ЗРК, 797 боевых машин РСЗО, 3 290 орудий и минометов, а также 4 820 единиц специальной автотехники.

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В Минобороны России озвучили актуальные данные по потерям украинской военной техники с начала специальной военной операции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин», - заметил Конашенков.

Еще, по его словам, противник недосчитался 797 боевых машин РСЗО, 3 290 орудий и минометов, а также 4 820 единиц специальной автотехники.

Кроме этого, Игорь Конашенков констатировал 50-процентные потери двух бригад ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24 в Днепропетровской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов