Украина потеряла 4 287 танков и других боевых бронированных машин
В Минобороны России озвучили актуальные данные по потерям украинской военной техники с начала специальной военной операции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин», - заметил Конашенков.
Еще, по его словам, противник недосчитался 797 боевых машин РСЗО, 3 290 орудий и минометов, а также 4 820 единиц специальной автотехники.
Кроме этого, Игорь Конашенков констатировал 50-процентные потери двух бригад ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24 в Днепропетровской области.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов