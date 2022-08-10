На «Скопинского маньяка» завели новое уголовное дело

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Виктор Мохов, известный многим как «скопинский маньяк», подозревается в сокрытии убийства мужчины, совершенного в его доме. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Рязанской области.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 2 августа этого года. 39-летний мужчина дома у Виктора Мохова в ходе пьяной ссоры ударил локтем в шею потерпевшего, который скончался от полученной травмы.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вместе со своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для «скопинского маньяка». Он уже дал признательные показания.

Напомним, слесарь Виктор Мохов в 2000 году похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет и почти четыре года удерживал их насильно в подвале в Скопине. В заточении одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Пленниц освободили лишь в 2004 году, когда им удалось случайно передать на волю записку.

Суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже этот срок был сокращен - до 16 лет 10 месяцев. Отпустили мужчину в марте прошлого года. После освобождения Мохов вернулся на родину, в Рязанскую область. За ним установили шестилетний надзор полиции по месту жительства и ограничили перемещение.