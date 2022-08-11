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Финансист рассказала об уловках телефонных мошенников

Ян Брацкий
11:21 11.08.2022
Эксперт напомнила, что настоящие банковские сотрудники никогда не запрашивают по телефону паспортных данных и не требуют снять или перевести на сторонний счет деньги с карты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Работники Центробанка РФ никогда не звонят гражданам и не занимаются блокировкой банковских карт. Об этом россиянам напомнили в Национальном центре финансовой грамотности. По словам эксперта Натальи Колбасиной, злоумышленники всеми способами стремятся вывести потенциальную жертву из состояния равновесия и с первых секунд разговора запутать и запугать.

«Используются методы социальной инженерии, чтобы отключить внимание и спровоцировать панику и состояние стресса у человека. В этом состоянии нельзя принимать осознанных решений, мозг отключается и жертва ведется на их уловки», - рассказала Колбасина в беседе со «Звездой».

Финансист напомнила, что настоящий сотрудник банка всегда знает фамилию, имя и отчество клиента, четыре последние цифры номера его карты, количество денег на счете и никогда не запрашивает по телефону паспортные данные. Любые просьбы установить на смартфон стороннее приложение, снять деньги в банкомате или перевести их на «резервный» счет являются типичными признаками мошенничества, заявила она.

«Сотрудники банка никогда просто так не звонят, тем более сотрудники ЦБ. Нет никаких единых счетов, номеров и вообще, из ЦБ физическим лицам звонить не могут», - отметила эксперт.

В случае поступления сомнительных звонков Наталья Коровина рекомендовала класть трубку. После этого можно обратиться в полицию и перезвонить в банк, «специалист» которого пытался с вами связаться. Все телефоны указаны на сайтах кредитных организаций или на карте.

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