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Потеряли 30 миллионов: как туристическая пирамида из Челябинска обманула сотни россиян

Кристина Пастушкова
Сергей Лебедев
22:19 10.08.2022
Людям обещали сертификаты на дешевые авиаперелеты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Christoph Soeder, dpa, Global Look Press
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В Челябинске сотни людей стали жертвами туристической пирамиды, создатель которой обещала клиентам авиабилеты всего за 5 тысяч рублей. Слетать в Турцию смогла только первая партия счастливчиков. Все последующие попались на удочку мошенников, заработавших около 30 миллионов рублей. Чуть ли не весь Челябинск покупал у них сертификаты на полеты. 

Ажиотажный спрос на такое заманчивое предложение подогревался рассказами довольных клиентов, которые заказывали авиабилеты со скидками.

«Наши сотрудники на работе летали через эту Марию, и подозрений у нас не вызвало. У меня девчонки летали в Турцию в прошлом году, они летали в Питер, летали в Москву. Соответственно, некое доверие было», - рассказала одна из пострадавших Надежда Сабурова.

Однако женщина никуда не полетела.  Всё как в классической пирамиде. Билеты одним покупались за счёт других. И в конце концов схема разрушилась. Сейчас организатор «туристической пирамиды» на связь не выходит.

Обманутые клиенты написали заявление в полицию. Девушку-продавца недействительных сертификатов разыскивают. Добровольно возвращать деньги она не спешит. Дело, скорее всего, дойдёт до суда.

Напомним, недавно стало известно, что на Дальнем Востоке группа лжематерей похитила 20 миллионов рублей выплат. Женщины врали о рождении детей и получали от государства материнский капитал.

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