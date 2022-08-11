На Западе рекомендовали Зеленскому признать выводы Amnesty International
Президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше признать выводы Amnesty International о военных преступлениях ВСУ и перестать огульно обвинять всех несогласных с позицией Киева в работе на Москву. С таким предложением выступил обозреватель Politico Пол Тейлор.
«Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», - считает Тейлор.
На прошлой неделе члены правозащитной организации Amnesty International обвинили ВСУ в нарушении международного права. По их данным, украинские военные размещали вооружение на территории больниц и учебных заведений, чем подвергали опасности мирное население. В Киеве болезненно отреагировали на доклад, чем вызвали бурную критику со стороны европейцев.