По мнению журналиста Пола Тейлора, доклад правозащитников неудобен для Киева и его союзников, но это не делает его неправдивым.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше признать выводы Amnesty International о военных преступлениях ВСУ и перестать огульно обвинять всех несогласных с позицией Киева в работе на Москву. С таким предложением выступил обозреватель Politico Пол Тейлор.

«Зрелым ответом на ​​критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», - считает Тейлор.

На прошлой неделе члены правозащитной организации Amnesty International обвинили ВСУ в нарушении международного права. По их данным, украинские военные размещали вооружение на территории больниц и учебных заведений, чем подвергали опасности мирное население. В Киеве болезненно отреагировали на доклад, чем вызвали бурную критику со стороны европейцев.