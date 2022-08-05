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Читатели влиятельной немецкой газеты Die Welt возмутились реакцией президента Украины Владимира Зеленского на справедливую критику его действий и военных преступлений ВСУ в докладе правозащитной организации Amnesty International, опубликованном накануне.



Зеленский отказался признать выводы правозащитников о том, что ВСУ нарушают международные правовые нормы и военное право, превращая школы и больницы в склады боеприпасов и огневые позиции, ставя под угрозу жизнь мирного населения.

Интернет-аудитория Die Welt раскритиковала аргументы Зеленского и обвинила главу Украины в пособничестве военным преступлениям и нарушении норм международного права.

«Говоря простым языком, да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко», - написал в комментариях Hans G. «Ну, это известно с 24 февраля. Украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детских садах и больницах и использовать эти дома как склады боеприпасов», - отметил Sasha H. «Украинские солдаты также любят стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать это в Интернет», - напомнил Gabriele E. «Вообще, заголовок у статьи должен был быть другим: "Amnesty International критикует украинскую армию за использование гражданских объектов в качестве щита"», - отреагировал Wolfgang P.

Читатели издания, пользующегося авторитетом у представителей немецкой бизнес-элиты, отметили, что с такими методами ведения боевых действий и нежеланием принимать во внимание критику правозащитников Украине не место в НАТО и Евросоюзе.



«Лично я смотрю на Украину все более критично - не только из-за этого доклада, - и мне не хочется видеть ее в НАТО и тем более в ЕС», - высказался Rainer S. «Украина тоже должна смириться с критикой за нарушение международного права. Господину Зеленскому, избалованному вниманием международной политики и СМИ, придется учиться этому заново», - заявил Michael S.

Напомним, что Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти ежедневно фиксирует факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан и использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях.