Поклонники Шатунова собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память артиста

Певец умер в ночь на 23 июня от инфаркта, а 26 июня состоялись его похороны. Сегодня наступило 40 дней с его смерти.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Поклонники певца Юрия Шатунова собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память кумира. Сегодня наступило 40 дней после его смерти.

Бывший солист «Ласкового мая» скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта, ему было 48 лет. На прощание с артистом 26 июня пришло столько людей, что образовалась огромная очередь, которую москвичи занимали с утра.

Ранее Григорий Лепс заявил о том, что собирается купить права на некоторые песни Шатунова. Он сказал, что за такой хит, как «Белые розы», он готов отдать «колоссальное количество средств».