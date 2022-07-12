Лепс раскрыл, права на какие песни Шатунова хочет купить

Исполнитель отметил, что у знаменитых хитов «Ласкового мая» со временем может появиться «другое лицо».

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Музыкант Григорий Лепс рассказал журналистам о покупке прав на песни Юрия Шатунова. По словам исполнителя, сейчас ведутся переговоры по поводу будущей сделки.

«Замечательный был артист, великолепные произведения исполнялись. Я хотел приобрести несколько произведений. "Белые розы" те же. Буквально несколько, три-четыре произведения. Не знаю, к чему это приведет. Но я хотел приобрести их для молодого поколения. Может, у этих песен появится другое лицо», - ответил Лепс на вопрос «Звезды» о подробностях покупки.

Ранее музыкант рассказал о том, что очень сложно предугадать, какая песня станет хитом, и такую можно искать целую жизнь. По словам Лепса, за «Белые розы» «Ласкового мая» он готов отдать «колоссальное количество средств».

Напомним, экс-солист «Ласкового мая» скончался в ночь на 23 июня этого года от обширного инфаркта, ему было 48 лет. Прощание с Шатуновым прошло 26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Чтобы попасть на церемонию, москвичи занимали место с самого утра, в итоге образовалась огромная очередь из поклонников творчества знаменитого артиста.