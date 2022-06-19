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Власти ФРГ будут экономить газ, используя уголь

Ян Брацкий
12:35 19.06.2022
Между тем, официальный Берлин рассчитывает полностью отказаться от угля к 2030 году.
Власти ФРГ будут экономить газ, используя уголь
© Фото: Jannis Grosse. ZUMAPRESS, globallookpress
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Власти ФРГ пойдут по дальнейшему пути экономии газа и приложат все усилия для максимального заполнения подземных хранилищ. Об этом сообщило агентство DPA, со ссылкой на доклад Минэкономики Германии. Потребление газа предполагается сократить за счет более активного использования угольных электростанций.

«Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка. Нужно сделать все необходимое, чтобы летом и осенью максимально возможно заполнить хранилища», - заявил министр экономики Роберт Хабек, чьи слова цитирует агентство.

В начале июня стало известно, что власти Евросоюза окончательно утвердили шестой пакет антироссийских санкций. В числе прочего, он предусматривает постепенный отказ от российских энергоресурсов.

Между тем, на этой неделе «Газпром» заявил о сокращении поставок газа в Европу, так как на компрессорной станции «Портовая» задействовано только два газоперекачивающих агрегата (ГПА). Немецкая компания Siemens не смогла своевременно вернуть из ремонта в Канаде другие турбины. Это произошло по причине введенных Канадой санкций.

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