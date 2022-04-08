Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России

Ряд персональных санкций были введены и в отношении ряда предпринимателей и бизнесменов страны.

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Евросоюз в рамках пятого пакета антироссийских санкций заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие», а также 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.

В частности, в санкционный список попал концерн «Калашников». Кроме того, ряд персональных санкций были введены в отношении главы Сбербанка и ряда предпринимателей и бизнесменов страны, передает ТАСС.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 8 апреля, в заявлении в Официальном журнале ЕС. Санкции вступают в силу с момента публикации. Всего в обновленный черный список Евросоюза для России и Белоруссии, а также ЛНР и ДНР входят 80 юридических лиц и 1091 физическое лицо.

Ранее сообщалось, что минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку. Кроме прочих, Вашингтон внес в список «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд подобных предприятий, гласит документ. Под ограничения также попали конструкторские бюро «Алмаз», «Рубин» и Балтийский завод.