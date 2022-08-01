В стране и мире В ООН призвали Косово избегать эскалации и восстановить движение Марина Крижановская В Миссии ООН (МООНК) призвали избегать эскалации и восстановить свободное движение. © Фото: Niu Xiaolei, Xinhua,Global Look Press Читайте нас на: Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове (также МООНК) выразила озабоченность всемирной организации происходящими в Косово событиями. С таким заявлением выступила Специальный представитель Генерального секретаря ООН Кэролайн Зиаде. Отмечено, что она «с обеспокоенностью следит за событиями на севере Косово». «Она призывает к спокойствию, восстановлению свободы передвижения и недопущению дальнейшей эскалации», - приводится соответствующее заявление в аккаунте Миссии в Twitter. Данная Миссия - это временная гражданская администрация ООН в сербском крае Косово и Метохия. Она действует на основании резолюции 1244 Совебеза ООН. Ранее сербская газета сообщила об избиении серба спецназом Косово при попытке пересечь баррикады. По сведениям прессы, повреждения сербу нанесли сотрудники специального подразделения полиции, пытающиеся преодолеть возведенные в городе баррикады. Напомним, что 31 июля полиция Косово заблокировала два КПП - «Брняк» и «Ярине» - в центральную часть Сербии. Таким образом косовские правоохранители заблокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика