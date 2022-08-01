Kurir: спецназ Косово избил серба при попытке пересечь баррикады

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В Косово гражданин Сербии был избит правоохранителями во время массовой активности на территории Косовска-Митровицы. По сведениям прессы, повреждения сербу нанесли сотрудники специального подразделения полиции, пытающиеся преодолеть возведенные в городе баррикады.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Kurir, пострадавший был госпитализирован и в настоящий момент находится в больнице. Напряженность в городе сохраняется.

Ранее стало известно, что многочисленные сербы, проживающие в Косовска-Митровице, стали выходить на улицы города и активно возводить баррикады. Десятки человек собрались на главной дороге, соединяющей Приштину и Рашку, заблокировав ее.

В свою очередь силовики самопровозглашенного Косова сообщили, что заблокировали ККП «Брняк» и «Ярине». Косовская полиция объяснила свои действия блокировкой трасс, ведущих к данным пунктам.