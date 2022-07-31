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Полиция Косово заблокировала два КПП в центральную часть Сербии

Анна Назайкина
21:49 31.07.2022
Силовики заявили, что такое решение было принято из-за блокады трасс по направлению к пунктам.
Полиция Косово заблокировала два КПП в центральную часть Сербии
© Фото: Vedat Xhymshiti, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Полиция самопровозглашенного Косова заблокировала ККП «Брняк» в центральную часть Сербии, сообщает портал «Вечерне новости».

«После 18:15 сотрудники полиции Косово закрыли КПП "Брняк" и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края», - утверждается в материале.

В свою очередь полиция Косово на своей официальной странице заявила, что закрыла два КПП - «Брняк» и «Ярине». Силовики заявили, что такое решение было принято из-за блокады трасс по направлению к пунктам.

«Оповещаем граждан, чтобы для перехода использовали другие КПП», - говорится в сообщении полиции в Twitter.

С завтрашнего дня на территории Косово вводится запрет на использование выданных Белградом документом и регистрационный автомобильных номером. Как заявили в сербском дипломатическом ведомстве, таким образом Приштина собирается устроить ад местным сербам.

Ранее в соцсетях появились ролики из северной части Косовска-Митровицы, где сегодня вечером зазвучали сирены воздушной тревоги. Также утверждалось, что на севере Косово сербы строят баррикады на узких участках дорог.

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