В стране и мире На центральных улицах населенной сербами Северной Митровицы в Косово воют сирены Анна Касаткина Местные сербы массово выходят на улицы и начинают сооружать баррикады. © Фото: _Nex3_ Twitter Читайте нас на: Сирены слышны на центральных улицах населенной сербами Северной Митровицы - северной части де-факто административного центра северного Косово, города Косовско-Митровица. Об этом сообщает сербский телеканал RTS. Местные сербы массово выходят на улицы и начинают сооружать баррикады, несколько десятков человек блокировали главную дорогу Приштина - Рашка. Албанцы, в свою очередь, собираются в южной части города. Косовской полицией также заблокированы пограничные пункты Яринье и Брняк. С 1 августа на территории Косово, по решению властей частично признанной республики, начинает действовать запрет на выданные сербскими властями документы и регистрационный автономера. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации 31 июля заявил, что косовская полиция начнет против местных сербов силовую операцию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика