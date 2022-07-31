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На центральных улицах населенной сербами Северной Митровицы в Косово воют сирены

Анна Касаткина
21:04 31.07.2022
Местные сербы массово выходят на улицы и начинают сооружать баррикады.
На центральных улицах населенной сербами Северной Митровицы в Косово воют сирены
© Фото: _Nex3_ Twitter
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Сирены слышны на центральных улицах населенной сербами Северной Митровицы - северной части де-факто административного центра северного Косово, города Косовско-Митровица. Об этом сообщает сербский телеканал RTS.

Местные сербы массово выходят на улицы и начинают сооружать баррикады, несколько десятков человек блокировали главную дорогу Приштина - Рашка.

Албанцы, в свою очередь, собираются в южной части города. Косовской полицией также заблокированы пограничные пункты Яринье и Брняк.

С 1 августа на территории Косово, по решению властей частично признанной республики, начинает действовать запрет на выданные сербскими властями документы и регистрационный автономера. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации 31 июля заявил, что косовская полиция начнет против местных сербов силовую операцию.

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